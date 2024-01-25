В России отреагировали на планы США вывести войска из Сирии

Депутат Чепа допустил, что вслед за Сирией США выведут войска из других стран

Вслед за Сирией США выведут свои войска из других стран Ближнего Востока, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на возможные планы Вашингтона вывести контингент из республики.

Я абсолютно уверен, что в ближайшее время американцы уйдут и из Ирака, и из Сирии, потому что их обязательно оттуда попросят. Как только американцы видят сопротивление и силу, они отступают Алексей Чепа депутат Госдумы

«На Ближнем Востоке ситуация меняется. Все, что американцы строили, создавали конфликты, взывает недовольство во всех странах [региона]. На сегодняшний день американцы теряют все больше и больше союзников. Это видно по Йемену, Израилю, Палестине, Сирии. Все это продолжение этой ситуации, которая складывается против американцев», — сказал он.

Издание Foreign Policy сообщило, что власти США обсуждают вывод войск из Сирии, так как не видят задач для сохранения контингента. Об этом рассказал старший научный сотрудник и директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока Чарльз Листер со ссылкой на источники.

Позже специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что есть информация о планах США вывести своих военных из Ирака. Об этом же со ссылкой на источники сообщал телеканал CNN.