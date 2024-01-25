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14:02, 25 января 2024Мир

В России отреагировали на планы США вывести войска из Сирии

Депутат Чепа допустил, что вслед за Сирией США выведут войска из других стран

Фото: Baderkhan Ahmad / AP

Вслед за Сирией США выведут свои войска из других стран Ближнего Востока, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на возможные планы Вашингтона вывести контингент из республики.

Я абсолютно уверен, что в ближайшее время американцы уйдут и из Ирака, и из Сирии, потому что их обязательно оттуда попросят. Как только американцы видят сопротивление и силу, они отступают

Алексей Чепадепутат Госдумы

«На Ближнем Востоке ситуация меняется. Все, что американцы строили, создавали конфликты, взывает недовольство во всех странах [региона]. На сегодняшний день американцы теряют все больше и больше союзников. Это видно по Йемену, Израилю, Палестине, Сирии. Все это продолжение этой ситуации, которая складывается против американцев», — сказал он.

Издание Foreign Policy сообщило, что власти США обсуждают вывод войск из Сирии, так как не видят задач для сохранения контингента. Об этом рассказал старший научный сотрудник и директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока Чарльз Листер со ссылкой на источники.

Позже специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что есть информация о планах США вывести своих военных из Ирака. Об этом же со ссылкой на источники сообщал телеканал CNN.

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