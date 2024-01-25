В России заявили о планах США уйти из Ирака

Спецпредставитель Лаврентьев: США готовы начать вывод своих военных из Ирака

Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что есть данные о планах США начать вывод своих военных из Ирака. Его цитирует ТАСС.

По словам спецпредставителя, таким образом Вашингтон пойдет навстречу требованиям Багдада. Лаврентьев при этом подчеркнул, что уход американских войск из ближневосточной страны может затянуться на годы.

Ранее в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники также сообщил, что США планируют в ближайшее время начать переговоры с Ираком о выводе американских войск. Отмечается, что стороны «близки к соглашению о начале диалога в рамках высшей военной комиссии».

Также стало известно, что власти США обсуждают вывод войск из Сирии, так как не видят задач для сохранения контингента.

