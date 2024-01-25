Посол в Париже передал во французский парламент обращение Госдумы по наемникам

Посол РФ Мешков передал парламенту Франции обращение ГД по наемникам на Украине

Посол России в Париже Алексей Мешков на встрече с французскими депутатами передал им послание Госдумы к Национальному собранию — нижней палате парламента — Франции о французских наемниках на Украине. Об этом передает РИА Новости.

Мешков уточнил, что встречался с французскими парламентариями вчера, а также вручил документ от ГД. Он также передал депутатам распечатку с сайта посольства Украины во Франции, в которой содержится призыв к гражданам страны вступить в украинский «иностранный легион».

24 января Госдума приняла обращение к Парижу из-за французских наемников. Проект документа был внесен в нижнюю палату российского парламента 22 января.

17 января Минобороны России сообщило о нанесении удара по лагерю иностранных наемников на службе Вооруженных сил Украины, в результате чего были уничтожены более 60 человек. Большинство наемников являлись гражданами Франции.

