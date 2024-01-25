Появились подробности о пожаре на нефтебазе в Туапсе

Глава Туапсинского района Бойко: при пожаре на нефтебазе никто не пострадал

При пожаре на нефтебазе в Туапсе никто не пострадал. Такие подробности о возгорании привел глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram-канале.

«Горела вакуумная установка. По предварительным данным жертв и пострадавших нет», — написал Бойко, уточнив что пожар на нефтебазе полностью потушили.

Пожар на нефтебазе в Туапсе произошел в ночь на четверг, 25 января. Возгорание попало на видео. Местные жители сообщали о звуках сирены в районе предприятия.

Аэропорт Сочи, находящийся в ста километрах от Туапсе, ночью переводили на ограниченный режим работы. В Росавиации назвали такие ограничения необходимыми из соображений безопасности. Предварительно, из-за угрозы атаки беспилотника там вводили план «Ковер».