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08:57, 25 января 2024Россия

Появились подробности о пожаре на нефтебазе в Туапсе

Глава Туапсинского района Бойко: при пожаре на нефтебазе никто не пострадал

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

При пожаре на нефтебазе в Туапсе никто не пострадал. Такие подробности о возгорании привел глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram-канале.

«Горела вакуумная установка. По предварительным данным жертв и пострадавших нет», — написал Бойко, уточнив что пожар на нефтебазе полностью потушили.

Пожар на нефтебазе в Туапсе произошел в ночь на четверг, 25 января. Возгорание попало на видео. Местные жители сообщали о звуках сирены в районе предприятия.

Аэропорт Сочи, находящийся в ста километрах от Туапсе, ночью переводили на ограниченный режим работы. В Росавиации назвали такие ограничения необходимыми из соображений безопасности. Предварительно, из-за угрозы атаки беспилотника там вводили план «Ковер».

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      Анастасия Шейкина
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