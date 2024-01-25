Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:27, 25 января 2024Россия

Международный аэропорт Сочи возобновил работу

Росавиация: международный аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Международный аэропорт Сочи снова работает в обычном режиме после ограничений на вылет и посадку на его территории. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.

«Аэропорт возобновил работу в штатном режиме после ограничений, вводимых из соображений безопасности», — добавили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что 24 января с 23:13 по московскому времени сочинскую воздушную гавань перевели на ограниченный режим работы.

Тем временем на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы произошел пожар, по предварительной информации, никто не пострадал. По последним данным, его локализовали, на месте работают оперативные службы для ликвидации возгорания.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Лавров заявил о «нудном» диалоге между Россией и США. О чем еще говорил глава МИД России на полях ООН?

      Американский журналист предсказал ухудшение здоровья Байдена

      Международный аэропорт Сочи возобновил работу

      В США предсказали бегство Зеленского из Украины после конфликта

      Конгресс США обвинили в нежелании наладить отношения с Россией

      Тренер рассказала об ударившейся головой об лед российской фигуристке

      Пользователи сети поделились опытом секса без любви и влечения

      Женившегося на 83-летней женщине 37-летнего мужчину бросила новая возлюбленная

      Мишустин вручил премии правительства в области культуры

      В Британии заявили о завершении подготовки украинских военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше