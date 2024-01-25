Росавиация: международный аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Международный аэропорт Сочи снова работает в обычном режиме после ограничений на вылет и посадку на его территории. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.

«Аэропорт возобновил работу в штатном режиме после ограничений, вводимых из соображений безопасности», — добавили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что 24 января с 23:13 по московскому времени сочинскую воздушную гавань перевели на ограниченный режим работы.

Тем временем на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы произошел пожар, по предварительной информации, никто не пострадал. По последним данным, его локализовали, на месте работают оперативные службы для ликвидации возгорания.