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01:32, 25 января 2024Россия

Аэропорт Сочи перевели на ограниченный режим работы

Росавиация: на работу международного аэропорта Сочи введены ограничения

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Международный аэропорт Сочи в настоящий момент работает в ограниченном режиме. Об этом рассказал представитель Росавиации, передает РИА Новости.

«24 января для безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропорта введены ограничения с 23:13 по московскому времени», — уточнил собеседник агентства.

В службе поддержки воздушной гавани РИА Новостям уточнили, что самолеты временно не вылетают из аэропорта и не осуществляют посадку на его территории.

Ранее сообщалось, что на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы произошел пожар. В настоящий момент его локализовали, на месте работают оперативные службы для ликвидации возгорания.

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