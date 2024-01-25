Аэропорт Сочи перевели на ограниченный режим работы

Росавиация: на работу международного аэропорта Сочи введены ограничения

Международный аэропорт Сочи в настоящий момент работает в ограниченном режиме. Об этом рассказал представитель Росавиации, передает РИА Новости.

«24 января для безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропорта введены ограничения с 23:13 по московскому времени», — уточнил собеседник агентства.

В службе поддержки воздушной гавани РИА Новостям уточнили, что самолеты временно не вылетают из аэропорта и не осуществляют посадку на его территории.

Ранее сообщалось, что на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы произошел пожар. В настоящий момент его локализовали, на месте работают оперативные службы для ликвидации возгорания.