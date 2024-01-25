Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:24, 25 января 2024Россия

Пожар на российской нефтебазе локализовали

Глава Туапсинского района Бойко: пожар на территории нефтезабы локализован

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Возгорание произошло на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящее время идет ликвидация горения. Об этом сообщает оперштаб Кубани в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, прибывший на место инцидента, пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где горит вакуумная установка, локализован.

Ранее пожар на нефтебазе в Туапсе попал на видео. Местные жители сообщали о звуках сирены в районе предприятия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Лавров заявил о «нудном» диалоге между Россией и США. О чем еще говорил глава МИД России на полях ООН?

      Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76

      Аэропорт Сочи перевели на ограниченный режим работы

      Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения

      Пожар на российской нефтебазе локализовали

      Раскрыто состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге

      70-летняя актриса снялась в купальнике на пляже

      64-летняя женщина ушла в порно с работы лаборантом и осталась довольна

      Пожар на российской нефтебазе попал на видео

      В США рассказали о сбывающихся опасениях Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше