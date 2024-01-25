Пожар на российской нефтебазе локализовали

Глава Туапсинского района Бойко: пожар на территории нефтезабы локализован

Возгорание произошло на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящее время идет ликвидация горения. Об этом сообщает оперштаб Кубани в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, прибывший на место инцидента, пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где горит вакуумная установка, локализован.

Ранее пожар на нефтебазе в Туапсе попал на видео. Местные жители сообщали о звуках сирены в районе предприятия.

