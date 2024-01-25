Пожар на российской нефтебазе попал на видео

На нефтебазе в Туапсе произошел пожар, жители сообщают о звуках сирены

В городе Туапсе Краснодарского края произошел пожар на нефтебазе, инцидент попал на видео. Кадры публикует издание Baza в Telegram-канале.

Местные жители сообщают о звуках сирены в районе российского предприятия, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Официальной информации о происшествии не поступало.

21 января стало известно о пожаре на газовом терминале возле морского торгового порта в Усть-Луге. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что причиной возгорания стали два взрыва. О пострадавших не сообщалось. В «Новатэке» назвали его причиной внешнее воздействие. До этого в сети появилось видео, где над предприятием летит дрон самолетного типа.