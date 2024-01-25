Румыния отказалась участвовать в «Евровидении» из-за финансовых трудностей

Румыния отказалась участвовать в песенном конкурсе «Евровидение». Об этом говорится на сайте Румынского телевидения (TVR).

Совет директоров телекомпании объяснил решение финансовыми трудностями, из-за которых у страны нет возможности представить Румынию на должном уровне, который позволял бы ей бороться за победу с другими конкурсантами.

TVR решило выделить ресурсы на другие приоритетные проекты, среди которых трансляция летних Олимпийских игр в Париже.

Ранее сообщалось, что Исландия может отказаться участвовать в «Евровидении» в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

До этого финские музыканты потребовали исключить Израиль из «Евровидения» из-за боевых действий страны в Газе. Была создана соответствующая петиция, которая собрала 1,5 тысячи подписей. Однако организаторы конкурса отказались выполнить их требование, объяснив свое решение стремлением сохранить «Евровидение» как «мероприятие без политики, объединяющее публику по всему миру посредством музыки».