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18:16, 25 января 2024Спорт

«Спартак» договорился о трансфере футболиста из европейского клуба

«Спартак» договорился о трансфере футболиста Манфреда Угальде из «Твенте»
Манфред Угальде

Манфред Угальде. Фото: Lee Smith / Reuters

Московский «Спартак» договорился о трансфере нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде из нидерландского «Твенте». Об этом в соцсети X сообщил журналист Фабрицио Романо.

Журналист заявил, что сумма отступных за 21-летнего футболиста составит до 15 миллионов евро и это будет трансферный рекорд для европейской команды. Отмечается, что контракт будет рассчитан на 4,5 года. О возможности перехода игрока стало известно 23 января.

Угальде перешел в «Твенте» в 2021 году. Всего в составе команды он провел в составе команды 87 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро. На счету форварда один гол в шести матчах в составе национальной сборной Коста-Рики.

После 18 туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги в активе «Спартака» 30 очков. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице.

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      Анастасия Борисова
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