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12:03, 25 января 2024Россия

Спасательную операцию на месте взрыва насосной станции под Оренбургом завершили

МЧС: шесть человек спасены из-под завалов насосной станции в Новотроицке

Фото: МЧС России / ТАСС

Все шесть человек, находившихся под завалами насосной станции в Новотроицке Оренбургской области, спасены. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, спасательная операция проводилась через технические колодцы. В ней приняли участие 83 человека и 28 единиц техники. Всех пострадавших передали медикам.

Ранее стало известно, что двух человек, пострадавших при взрыве, спасти не удалось.

Взрыв на фекально-насосной станции в Новотроицке произошел утром 25 января. Предварительно, причиной происшествия стали нарушения при выполнении ремонтных работ. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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      Константин Лысяков
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