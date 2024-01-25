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02:12, 25 января 2024Спорт

Тренер рассказала об ударившейся головой об лед российской фигуристке

Тренер Попова: фигуристка Симонова испугалась падения с поддержки, уже улыбается

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

14-летняя фигуристка Мария Симонова, ударившаяся головой об лед на турнире в Москве, в ближайшее время пройдет обследование. Об этом рассказала ТАСС ее тренер Бетина Попова.

«Маша, конечно, очень испугалась после падения. Сейчас едем в больницу, чтобы сделать обследование. Но настроение у нее уже получше, улыбается», — заявила Попова.

24 января фигуристку Марию Симонову, выступающую в паре с 17-летним Мартином Бреславским, госпитализировали после падения с поддержки. Партнер не смог удержать ее во время поддержки, в результате чего Симонова упала и ударилась головой об лед. Пара завершила программу, получив за нее 42,51 балла.

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      Марина Совина
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