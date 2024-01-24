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19:40, 24 января 2024Спорт

14-летняя российская фигуристка упала с поддержки и ударилась головой об лед

Фигуристку Марию Симонову госпитализировали после падения на турнире в Москве

Кадр: Telegram-канал Mash

Российскую фигуристку Марию Симонову, выступающую в паре с Мартином Бреславским, госпитализировали после падения с поддержки на турнире в Москве. Об этом РИА Новости сообщила генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ) Нина Мозер.

Инцидент произошел в ходе выступления пары в короткой программе среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Бреславский не смог удержать партнершу во время поддержки, в результате чего Симонова упала и ударилась головой об лед.

Пара завершила программу, получив за нее 42,51 балла. 14-летнюю фигуристку увели под руки и отправили в больницу. О ее состоянии будет сообщено после обследования.

В ноябре российская фигуристка Варвара Медведева, выступающая в паре с Павлом Астаховым, упала вниз головой во время исполнения программы на этапе Гран-при в Самаре. Во время проката произвольной программы она упала с поддержки, однако продолжила выступление. Отмечалось, что фигуристка получила рассечение головы.

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      Анастасия Борисова
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