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15:22, 25 января 2024Силовые структуры

Укрывателю виновной в теракте Дарьи Треповой вынесли приговор

Суд в Петербурге приговорил укрывателя Треповой к 1 году и 9 месяцам колонии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 1 году и 9 месяцам колонии общего режима Дмитрия Касинцева, укрывавшего Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Касинцев признан виновным по части 2 статьи 316 («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений) УК РФ. До этого прокурор запрашивал для него наказание в виде 1 года и 10 месяцев колонии общего режима.

Сообщалось, что Касинцев пошел на преступление по просьбе бывшего мужа Треповой — Дмитрия Рылова, а с девушкой познакомился только в день взрыва. Тем не менее, когда к нему домой пришли полицейские, он заявил, что находится дома один и не выдал Трепову, которая в тот момент пряталась в шкафу.

Ранее в четверг, 25 января, суд приговорил к 27 годам колонии общего режима и саму Трепову по делу о теракте в петербургском кафе.

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      Олеся Мицкевич
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