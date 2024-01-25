В Турции произошло землетрясение

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. О подземных толчках в зарубежной стране сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло чуть более получаса назад к юго-востоку от города Малатья. Эпицентр оказался на глубине 10 километров. О пострадавших в результате природного бедствия не уточняется.

Помимо этого, утром в этот же день на востоке Турции фиксировалось еще одно землетрясение — магнитудой 2,4, в восьми километрах на юго-восток от Малатьи. Его эпицентр залегал на глубине 10,9 километра.

Днем ранее стало известно, что на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром на глубине 35 километров. Вибрации ощущались жителями всех районов Краснодара — в квартирах и домах раскачивались люстры и посуда.

