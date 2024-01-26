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23:12, 26 января 2024Спорт

Актер из «Слова пацана» провел тренировку с «Зенитом»

Актер сериала «Слово пацана» Кемстач провел тренировку с футболистами «Зенита»

Кадр: сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте»

Актер Леон Кемстач, исполнивший роль Андрея Пальто в сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте», провел тренировку с футболистами «Зенита». Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Кемстач присоединился к команде на сборе в Абу-Даби (ОАЭ). Также в активностях принял участие видеоблогер Субо Мамедов.

«Тренировки по-настоящему интенсивные, и очень классно, что все в команде ведут себя не как коллеги по работе, а как настоящие друзья — все играют, очень классная атмосфера!» — поделился впечатлениями Кемстач.

Ранее актер сериала Ярослав Могильников попросился в сборную России по футболу. Главный тренер Валерий Карпин согласился его принять, предварительно выяснив, «кто в команде пацаны, а кто чушпаны».

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел в декабре 2023 года. Эта картина стала главным культурным событием конца года в России.

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      Дарья Коршунова
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