Актер из «Слова пацана» провел тренировку с «Зенитом»

Актер сериала «Слово пацана» Кемстач провел тренировку с футболистами «Зенита»

Актер Леон Кемстач, исполнивший роль Андрея Пальто в сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте», провел тренировку с футболистами «Зенита». Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Кемстач присоединился к команде на сборе в Абу-Даби (ОАЭ). Также в активностях принял участие видеоблогер Субо Мамедов.

«Тренировки по-настоящему интенсивные, и очень классно, что все в команде ведут себя не как коллеги по работе, а как настоящие друзья — все играют, очень классная атмосфера!» — поделился впечатлениями Кемстач.

Ранее актер сериала Ярослав Могильников попросился в сборную России по футболу. Главный тренер Валерий Карпин согласился его принять, предварительно выяснив, «кто в команде пацаны, а кто чушпаны».

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел в декабре 2023 года. Эта картина стала главным культурным событием конца года в России.