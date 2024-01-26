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12:18, 26 января 2024Спорт

Бетербиев оценил возможное выступление россиян на ОИ в нейтральном статусе

Бетербиев заявил, что дал бы россиянам выступить на ОИ в нейтральном статусе
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский боксер Артур Бетербиев в интервью «России 24» оценил возможное участие соотечественников в летних Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

По его словам, россиянам не стоит отказываться от выступления на соревнованиях. «Руководителям лучше видно, но если спросить меня — я бы дал ребятам выступить на Играх во всех видах, чтобы наш спорт был на подъеме, чтобы не было спада», — отметил боксер.

14 января Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом. Поединок состоялся в канадском Квебеке и завершился в седьмом раунде техническим нокаутом. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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