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14:16, 26 января 2024Экономика

В китайский фондовый рынок влили рекордные объемы денег

Reuters: за неделю инвесторы влили в китайский фондовый рынок почти $12 млрд

Фото: Unsplash

За неделю инвесторы влили в китайский фондовый рынок почти 12 миллиардов долларов. О рекордном притоке средств со ссылкой на аналитиков Global Research сообщает Reuters.

Объем вложений вырос до рекордного с 2015 года уровня и стал вторым по величине за всю историю рынка. За неделю Гонконгский индекс Hang Seng (.HSI) увеличился почти на пять процентов на фоне того, как Пекин принимает меры по восстановлению доверия ко второй экономике мира.

Приток денег объяснили минимальной за последнюю пятилетку стоимостью китайских «голубых фишек». К падению их цен привели опасения инвесторов по поводу китайской экономики, особенно ее пострадавшего сектора недвижимости. Сейчас аналитики полагают, что обвал акций располагает к новым вложениям в надежде на отскок рынка.

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Ранее регулятор Китая сократил объем наличных денег, которые банки должны хранить в качестве резервов. Также Центробанк объявил о мерах по смягчению кризиса ликвидности, с которым сталкиваются проблемные застройщики, и выделил два триллиона юаней (278,53 миллиарда долларов) для покупки их акций. Еще одной мерой поддержки стали операции на валютном рынке, чтобы поддержать курс юаня и стоимость акций компаний страны.

По мнению опрошенных Bloomberg экспертов, США оказались значительно успешнее Китая в вопросе выхода национальной экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Если в США главные индексы бьют исторические рекорды, то китайские ценные бумаги падают до многолетних минимумов, а помощь государства пока не очень эффективна. Основную причину такой ситуации увидели в авторитарных тенденциях управления Китаем, на которые ставит нынешний лидер Си Цзиньпин.

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      Вячеслав Агапов
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