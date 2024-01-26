Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ

Кучеров обошел Маккиннона и возглавил гонку бомбардиров сезона-2023/24 НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вновь обрел лидерство в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис» в Тампе Кучеров получил три результативных балла, забросив шайбу и сделав две голевые передачи. Благодаря этому число им набранных очков в сезоне увеличилось до 83 (32 гола и 51 передача) в 48 матчах.