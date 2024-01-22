Капризов оформил хет-трик и стал первой звездой матча НХЛ

Кирилл Капризов оформил хет-трик и стал первой звездой матча с «Каролиной» в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнс». Данные доступны на сайте лиги.

Капризов третий раз в карьере в НХЛ забросил три шайбы в одном матче. 26-летний форвард стал первой звездой игрового дня.

Встреча завершилась со счетом 5:2. В составе победителей голы также забили Юэль Эрикссон Эк и Якоб Миддлтон. За «Каролину» шайбы забросили Мартин Некаш и Майкл Бантинг.

Ранее стало известно, что Капризов примет участие в Матче звезд НХЛ. Также в список от лиги вошли вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Болельщики добавили в него голкиперов Сергея Бобровского («Флорида Пантерс») и Александра Георгиева («Колорадо Эвеланш»).