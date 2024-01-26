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16:58, 26 января 2024Наука и техника

Fortnite вернется на iPhone

The Verge: Epic Games анонсировала возвращение Fortnite на iPhone

Скриншот: игра Fortnite

Популярная игра Fortnite от Epic Games вернется на iPhone. Об этом сообщает издание The Verge.

Создатель тайтла — студия Epic Games — анонсировала возвращение игры в экосистему Apple. Заявление было сделано после того, как Apple рассказала, что в ближайшее время разрешит на смартфонах и планшетах бренда загрузку неопубликованных приложений.

Руководитель Epic Games Тим Суини назвал нововведения Apple, которые компания ввела из-за закона Евросоюза, новым случаем злонамеренного соблюдения требований и мусором. Однако предприниматель подчеркнул, что его студия воспользуется предложением и вернет Fortnite на iPhone европейских геймеров.

В компании рассказали, что позднее в 2024 году запустят свой магазин приложений для iPhone. В том числе в нем можно будет скачать Fortnite.

Fortnite — онлайн-видеоигра, одна из самых популярных в мире. В августе 2020 года Fortnite удалили из App Store, после того как Epic Games ввела в игру собственную платежную систему в обход правил Apple. После этого Epic Games подала в суд на Apple, обвинив корпорацию в создании монополии.

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      Андрей Ставицкий
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