Киркоров вышел на связь после отъезда в США

Киркоров вышел на связь после отъезда в США, поздравив актера Петрова

Российский певец Филипп Киркоров вышел на связь после отъезда из России в США. Артист опубликовал новый пост в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Исполнитель выложил серию фото и видео вместе со своим другом, российским актером Александром Петровым, и поздравил его с 35-летием.

«С днем рождения!» — написал певец, отметив профиль Петрова.

Ранее сообщалось, что певца, который покинул Россию после «голой вечеринки» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, заметили на концерте американской исполнительницы Мадонны в Нью-Йорке.

Киркоров отправился в Америку со спутником, личность которого была раскрыта позже. Исполнитель посетил страну вместе со своим «давним другом» и директором Максимом Ситником.