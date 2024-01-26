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16:42, 26 января 2024Спорт

Медведев отреагировал на выход в финал Australian Open

Медведев заявил, что Australian Open-2024 самый тяжелый турнир в его карьере

Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на победу над немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open-2024. Его слова приводит Sports.ru.

По словам спортсмена, нынешний турнир — самый тяжелый в его карьере. «Раньше у меня была плохая статистика в пятисетовых матчах. Играть пять сетов тяжело — и физически, и психологически. И часто мне не хватало сил на пятый сет. Я доволен», — заявил Медведев.

Встреча прошла ранее 26 января и продлилась пять сетов. Россиянин проиграл первые две партии, но одержал волевую победу и смог выйти в финал. Там он 28 января сыграет с итальянцем Янником Синнером.

В активе Медведева одна победа на турнирах серии Большого шлема, он выиграл US Open в 2021 году. В нынешнем сезоне россиянин в третий раз вышел в финал Australian Open.

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      Алексей Гусев
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