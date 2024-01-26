Медведев одержал волевую победу в пятисетовом полуфинале Australian Open

Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 26 января, и продлилась пять сетов. Россиянин одержал волевую победу, проиграв первые две партии. Итоговый счет: 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3 в пользу Медведева.

Медведев является третьей ракеткой мира. Зверев занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В финале Медведев сыграет с четвертой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Ранее тот победил в полуфинале лидера рейтинга АТР Новака Джоковича. Решающий матч турнира пройдет 28 января.