Global Times заявило, что НАТО проводит крупнейшие учения из-за неудач Украины

НАТО проводит крупнейшие со времен холодной войны учения Steadfast Defender из-за военных неудач Украины. Причину этого решения раскрыло китайское издание Global Times (GT).

«Так как украинская армия постоянно сталкивается с неудачами на поле боя, НАТО, как зачинщик этого конфликта, решило оказать военное давление на Россию», — говорится в материале.

При этом отмечается, что российско-украинский конфликт пока не демонстрирует признаков ослабления, а финансовой и военной помощи, которую Североатлантический альянс сейчас может предоставить Киеву, недостаточно для сопротивления России. Именно поэтому НАТО хочет использовать для сдерживания Москвы крупномасштабные военные учения, заключается в материале.

Ранее об учениях НАТО высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала это мероприятие провокацией.

В середине января испанское издание ABC сообщило, что НАТО проведет крупнейшие учения Steadfast Defender, имитируя начало третьей мировой войны. Уточнялось, что в них примут участие более 40 тысяч военных из стран Североатлантического альянса, а также солдаты Швеции.

