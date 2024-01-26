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19:32, 26 января 2024Забота о себе

Невролог предупредила о вреде будильников и назвала способы взбодриться без них

Сомнолог Царева: установка нескольких будильников грозит спутанностью сознания

Фото: Ute Grabowsky / Photothek.net / Globallookpress.com

Установка нескольких будильников через определенный промежуток времени грозит тем, что последний час сна будет некачественным. Об этом предупредила врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева в беседе с «Вечерней Москвой».

Сомнолог назвала неспособность встать с постели после первого сигнала будильника признаком нарушения качества или продолжительности сна. Кроме того, по ее словам, привычка устанавливать несколько будильников увеличивает вероятность того, что по утрам человек вместо бодрости будет ощущать сонливость и спутанность сознания.

Царева добавила, что обычно спутанность сознания не приносит критического вреда здоровью и проходит в течение 15-30 минут после подъема. Чтобы быстрее взбодриться, специалистка рекомендовала выпить чашку кофе, но, по ее словам, это далеко не единственный способ избавиться от сонливости. «Важно запомнить: то, что мешает сну, обычно помогает взбодриться. Это может быть еда, которая повышает температуру или давление, например, блюда со специями», — объяснила врач.

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Людям, которым трудно просыпаться по утрам, Царева предложила начать завтракать в одно и то же время. По ее словам, организм привыкает к определенному графику, поэтому ощущение голода будет провоцировать пробуждение в одно и то же время. Также врач призвала с утра заниматься спортом: физическая нагрузка повышает пульс, артериальное давление и устраняет сонливость.

Ранее терапевт, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, что недостаток сна, особенно у мужчин, провоцирует появление лишнего веса. Он объяснил, что из-за недосыпа люди чаще переедают и выбирают не самые полезные варианты пищи.

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      Екатерина Улитина
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