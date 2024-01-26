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10:23, 26 января 2024Путешествия

Отец выжившего пилота бизнес-джета Falcon 10 рассказал об авиакатастрофе

Отец пилота разбившего в Афганистане Falcon 10 назвал членов экипажа героями

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Юрий Грачев, отец одного из выживших пилотов разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 Аркадия, рассказал об авиакатастрофе. Его слова приводят «Известия».

Мужчина заявил, что члены экипажа бизнес-джета — герои. Грачев назвал чудом тот факт, что при авиакатастрофе в горах выжили четыре человека. «Чудо, сделанное собственными руками пилотов, — подчеркнул он. — Они вообще все герои».

Грачев рассказал журналистам, что сначала подумал, что его сын не выжил, но, несмотря на это, продолжал молиться. Более того, он выразил обеспокоенность за здоровье первого пилота Дмитрия Белякова, который получил сильное обморожение ног.

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Ранее Аркадий Грачев заявил, что жители Афганистана воспринимали членов экипажа разбившегося в стране самолета как братьев. По словам летчика, когда они лежали в больнице, к ним каждые пять минут приходили делегации и интересовались их здоровьем.

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      Фариза Бацазова
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