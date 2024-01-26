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18:11, 26 января 2024Из жизни

Подросток начал клеить рыб к банкоматам и попал под суд

В США подросток начал приклеивать рыб к банкоматам и удивил полицейских

Фото: Provo Police Department

Подростку из США предъявили обвинения из-за того, что он начал приклеивать рыб к банкоматам. Об этом сообщает Huffpost.

В городе Прово, штат Юта, неназванный 17-летний юноша клеил сырую рыбу к банкоматам при помощи клейкой ленты, а однажды прилепил трех рыб к окну полицейской машины. Подросток документировал свои проделки при помощи аккаунта в социальных сетях, который он назвал fish_bandit84 (рыбный_бандит84). В описании к профилю с фотографиями приклеенных рыб написано: «Живи, смейся, клей рыбу на банкоматы. Ни одна рыба не пострадала в процессе».

С августа по октябрь юноша совершил около дюжины «рыбных преступлений». Странные преступления удивили полицейских, но они смогли вычислить и арестовать «бандита». Подросток попал под суд, его признали виновном в вандализме и порче имущества. Основной причиной для расследования стало то, что очистка банкоматов от рыб стоила денег. Правоохранителям не удалось узнать, откуда юноша брал рыбу.

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      Антонина Черташ
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