Подросток начал клеить рыб к банкоматам и попал под суд

В США подросток начал приклеивать рыб к банкоматам и удивил полицейских

Подростку из США предъявили обвинения из-за того, что он начал приклеивать рыб к банкоматам. Об этом сообщает Huffpost.

В городе Прово, штат Юта, неназванный 17-летний юноша клеил сырую рыбу к банкоматам при помощи клейкой ленты, а однажды прилепил трех рыб к окну полицейской машины. Подросток документировал свои проделки при помощи аккаунта в социальных сетях, который он назвал fish_bandit84 (рыбный_бандит84). В описании к профилю с фотографиями приклеенных рыб написано: «Живи, смейся, клей рыбу на банкоматы. Ни одна рыба не пострадала в процессе».

С августа по октябрь юноша совершил около дюжины «рыбных преступлений». Странные преступления удивили полицейских, но они смогли вычислить и арестовать «бандита». Подросток попал под суд, его признали виновном в вандализме и порче имущества. Основной причиной для расследования стало то, что очистка банкоматов от рыб стоила денег. Правоохранителям не удалось узнать, откуда юноша брал рыбу.

Ранее мужчина из США решил искупаться голым в декоративном аквариуме и был арестован. Ему предъявили обвинения в хулиганстве и непристойном публичном поведении.