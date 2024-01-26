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09:32, 26 января 2024Наука и техника

Российские бойцы получили снаряды увеличенной дальности для САУ «Гвоздика»

Артиллеристы «Востока» получили снаряды увеличенной дальности для САУ «Гвоздика»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российская группировка «Восток» получила снаряды увеличенной дальности для самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика». Об этом со ссылкой на командира расчета с позывным Саур сообщает ТАСС.

«Стандартно дальность стрельбы орудия около 15 километров, но сейчас мы получили снаряды большей дальности», — сказал боец.

По его словам, орудие отличает высокая проходимость, в том числе через водные преграды, и достаточно высокая скорость.

Ранее Минобороны России сообщило, что группировка «Восток» получила партию основных боевых танков Т-72Б3М.

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      Иван Потапов
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