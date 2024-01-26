Российские бойцы получили снаряды увеличенной дальности для САУ «Гвоздика»

Артиллеристы «Востока» получили снаряды увеличенной дальности для САУ «Гвоздика»

Российская группировка «Восток» получила снаряды увеличенной дальности для самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика». Об этом со ссылкой на командира расчета с позывным Саур сообщает ТАСС.

«Стандартно дальность стрельбы орудия около 15 километров, но сейчас мы получили снаряды большей дальности», — сказал боец.

По его словам, орудие отличает высокая проходимость, в том числе через водные преграды, и достаточно высокая скорость.

Ранее Минобороны России сообщило, что группировка «Восток» получила партию основных боевых танков Т-72Б3М.