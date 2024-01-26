Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев оценил «Монако» в миллиард евро

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, владеющий контрольным пакетом акций «Монако», оценил стоимость клуба в миллиард евро. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил журналист Бен Джейкобс.

Россиянин владеет 67 процентами акций команды, которые он приобрел за 130 миллионов евро. По информации источника, теперь Рыболовлев хочет за них в пять раз больше. При этом акции, принадлежащие королевской семье Монако, недоступны для продажи.

Ранее стало известно, что Рыболовлев задумался о продаже «Монако». Представитель семейного офиса миллиардера заявил, что тот начал процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе.

Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году, в 2017-м команда выиграла чемпионат Франции. Спустя год в клуб перешел полузащитник сборной России Александр Головин.