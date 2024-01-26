Шольц призвал ускорить процесс приема на работу украинских беженцев

Шольц попросил работодателей дать украинским беженцам возможность работать в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецким работодателям необходимо активнее нанимать на работу украинских беженцев, так как многие из них являются квалифицированными кадрами. Об этом политик рассказал во время выступления на мероприятии, организованном предприятием «Альянс шансов», пишет ТАСС.

«Хотел бы выступить с призывом, чтобы вы помогли обеспечить тех украинцев, которые здесь живут, зарплатой и достатком», — отметил Шольц.

По мнению политика, «это имеет большое значение для признания со стороны населения и для перспектив украинцев», которые останутся жить в Германии.

Канцлер подчеркнул, что, по данным опросов, около 80 процентов украинских беженцев в большей или меньшей степени относятся к высококвалифицированным кадрам.

Ранее немецкий министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман заявил, что власти Германии отказались выдавать украинских граждан Киеву для службы в Вооруженных силах Украины. Он объяснил это законодательством ФРГ.

Бушман добавил, что понимает желание украинской стороны вернуть на родину мужчин, находящихся в других странах. Однако, подчеркнул глава министерства, выдача этих людей невозможна в связи с правовой ситуацией.

Кроме того, в декабре глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц заявил, что украинские беженцы в Германии должны работать, а не жить на пособия.