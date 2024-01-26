СКА разгромил ЦСКА в армейском дерби в КХЛ

СКА со счетом 5:1 победил ЦСКА в армейском дерби в КХЛ

СКА разгромил ЦСКА в армейском дерби в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Арсений Грицюк и Валентин Зыков. Еще одна заброшенная шайба на счету Александра Никишина. Единственный гол ЦСКА в активе Виталия Абрамова.

Петербуржцы выиграли у ЦСКА пятый матч в текущем сезоне. СКА набрал 77 очков и стал лидером Западной конференции. ЦСКА с 61 очком располагается на седьмой строчке.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка Гагарина. Столичный клуб оказался сильнее казанского «Ак Барса» в серии до четырех побед со счетом 4:3.