Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
3:2
Завершен
Александр Зверев
Australian Open (м)
Авангард
4:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
3:5
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
5:1
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Кальяри
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|22-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Кубок Англии|1/16 финала
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
21:58, 26 января 2024Спорт

СКА разгромил ЦСКА в армейском дерби в КХЛ

СКА со счетом 5:1 победил ЦСКА в армейском дерби в КХЛ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

СКА разгромил ЦСКА в армейском дерби в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Арсений Грицюк и Валентин Зыков. Еще одна заброшенная шайба на счету Александра Никишина. Единственный гол ЦСКА в активе Виталия Абрамова.

Петербуржцы выиграли у ЦСКА пятый матч в текущем сезоне. СКА набрал 77 очков и стал лидером Западной конференции. ЦСКА с 61 очком располагается на седьмой строчке.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка Гагарина. Столичный клуб оказался сильнее казанского «Ак Барса» в серии до четырех побед со счетом 4:3.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «ГУР, ВСУ знали, что мы туда везем украинских военнослужащих». Путин прокомментировал крушение Ил-76 под Белгородом

      В России упростили медкомиссию для контрактников

      В России определили план по производству беспилотников

      Шольц призвал ускорить процесс приема на работу украинских беженцев

      СКА разгромил ЦСКА в армейском дерби в КХЛ

      МИД оценил влияние возможных поставок Украине истребителей F-16 на ход СВО

      Путин указал на возможную причастность западной ПВО к гибели Ил-76

      «У меня заканчиваются силы» Знаменитый тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уходит из клуба после девяти лет работы

      Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в Европарламент

      СК опубликовал видео посадки украинских пленных в российский Ил-76

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше