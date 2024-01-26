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15:46, 26 января 2024Ценности

Стало известно о многомиллионных долгах мужа Алеси Кафельниковой

Георгий Петришин

Георгий Петришин. Кадр: Александр Веккер / YouTube

Стало известно о многомиллионных долгах Георгия Петришина, мужа российской модели Алеси Кафельниковой. Соответствующую информацию публикует Super.

По данным издания, у супруга 25-летней манекенщицы появились многочисленные долги по кредитам и займам. Так, в 2021 году бизнесмен взял кредит на 5 миллионов рублей, однако нарушил условия договора по срокам и суммам платежа. В результате текущий долг Петришина составляет 4 миллиона рублей от основной суммы кредита и около 300 тысяч рублей за неустойку по выплате.

В то же время, согласно документам Мосгорсуда, муж Кафельниковой взял в долг 100 тысяч рублей под расписку с условием возврата через два месяца. При этом отмечается, что к январю 2024 года бизнесмен так и не вернул деньги.

Кроме того, за предпринимателем также числятся долги в размере 6 и 9 миллионов рублей. Как сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП), за них Петришину начислены исполнительские сборы на общую сумму в один миллион.

В мае 2023 года Кафельникова отреагировала на слова матери о жестокости ее мужа. Так, знаменитость разместила в соцсети снимок, на котором она запечатлена вместе с супругом.

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      Екатерина Ештокина
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