Врач назвал четыре популярных мифа о раке простаты

Онколог Шоуолтер опроверг связь частого мочеиспускания с раком простаты

Онколог-радиолог и главный врач ArteraAI в Калифорнии Тимоти Шоуолтер назвал четыре популярных факта о раке простаты, которые являются ложью. Его слова цитирует FoxNews.

Первым популярным мифом Шоултер назвал убеждение в том, что скрининг рака предстательной железы неэффективен. По его словам, заблуждение возникло из-за страха, что результаты анализов могут подтолкнуть мужчин к ненужному и опасному лечению. Однако онколог убежден, что скрининг помогает выявить болезнь на ранних стадиях и вылечить ее.

Также Шоултер опроверг миф о том, что главным симптом рака простаты являются проблемы с мочеиспусканием. По его словам, большинство видов рака предстательной железы не вызывают подобных нарушений. Намного чаще проблемы с мочеиспусканием имеют связь с простатитом и другими заболеваниями.

Третий миф, продолжил врач, — это убеждение, что рак предстательной железы всегда требует немедленного лечения. «Для мужчин с раком низкой степени злокачественности активное наблюдение может быть предпочтительнее хирургического вмешательства или лучевой терапии», — заявил Шоултер.

Наконец, онколог указал, что рак простаты необязательно приводит к импотенции. По его словам, большинство мужчин после лечения заболевания продолжают вести активную половую жизнь.

Ранее сообщалось, что американские врачи предложили переименовать рак простаты, чтобы не пугать пациентов. По словам профессора хирургии и радиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Лауры Эссерман пациенты, когда слышат диагноз «рак» готовы на любое опасное лечение, хотя во многих случаях достаточно просто наблюдать за болезнью.