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16:25, 26 января 2024Ценности

Врач перечислил пожилым россиянам способы правильно одеваться зимой

Врач Хромов призвал пожилых россиян носить утепленные штаны и нетяжелые куртки

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врач-гериатр геронтологического центра «Восточный» Константин Хромов перечислил пожилым россиянам способы правильно одеваться зимой. Соответствующий комментарий публикует РИАМО.

По словам доктора, люди зрелого возраста мерзнут быстрее, чем молодые, поэтому им стоит серьезно подходить к выбору одежды. «Она должна быть многослойной. Первый слой — нательный, защищающий кожу», — уточнил он.

При этом специалист призвал носить изделия из натуральных тканей. «Второй слой — теплые, но легкие по весу вещи. Например, из шерсти. Основная задача третьего слоя — защищать от ветра. Подойдут утепленные штаны, плотные, но нетяжелые куртки», — рассказал Хромов.

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Среди прочего, собеседник издания посоветовал выбирать удобную и теплую ортопедическую обувь с нескользящей подошвой.
Кроме того, эксперт заявил, что за час до прогулки важно наносить увлажняющий крем для лица.

«Крем успеет впитаться, и на лице не останется влажной пленки. Кроме того, в пожилом возрасте необходимо соблюдать питьевой режим. Это тоже полезно для кожи», — заключил врач.

В декабре 2023 года врач назвала россиянкам способы сберечь кожу зимой с помощью одежды. Косметолог Анастасия Савина призвала обратить внимание на открытые участки тела. По ее словам, при сильных морозах лучше не надевать серьги, которые не дают шапке полностью закрыть уши.

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      Екатерина Ештокина
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