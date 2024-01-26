Выигравшая конкурс красоты без макияжа девушка отказалась от титула ради подруги

Претендентка на победу в «Мисс Англия» отказалась от конкурса ради подруги

Победившая в конкурсе красоты без макияжа девушка из Лондона решила не участвовать в национальном конкурсе «Мисс Англия». Об этом сообщает Daily Mirror.

26-летняя Наташа Бересфорд выиграла титул «Мисс Лондон» в сентябре 2023 года. Она обошла 18 соперниц в первом в мире конкурсе красоты, в котором участницам нельзя было выступать с макияжем.

Бересфорд должна была представлять Лондон на национальном конкурсе в Вулверхэмптоне в мае 2024 года. Организаторы считали ее одной из основных претенденток на победу. Однако недавно девушка объявила, что отказывается от участия. Причина отказа в том, что день финала конкурса совпадает со свадьбой подруги Бересфорд.

«Моя лучшая подруга выходит замуж на севере Англии в те же выходные, и я уже пообещала стать ее подружкой невесты. Я хотела бы поблагодарить всех за поддержку во время моего участия в конкурсе и пожелать всем девушкам на "Мисс Англия" удачи», — прокомментировала свое решение Бересфорд.

В 2023 году организаторы национального и региональных конкурсов красоты в Британии впервые за их 95-летнюю историю ввели правило, запрещающее участницам краситься. По данным издания, это первый подобный прецедент в мире. Руководство конкурса объясняет изменения желанием помочь стать всем женщинам более уверенными в себе и продвигать натуральную красоту. В прошлые годы участницы конкурса должны были предоставить свои необработанные в графическом редакторе фотографии без макияжа.

Ранее сообщалось, что в Токио 26-летняя девушка украинского происхождения победила в национальном конкурсе красоты «Мисс Япония — 2024». Выбор финалистки вызвал скандал среди японцев.

