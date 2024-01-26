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19:12, 26 января 2024Из жизни

Женщина завещала все свое состояние домашним животным вместо детей

Женщина из Китая завещала 250 миллионов рублей домашним животным, а не детям

Фото: Pxhere

Женщина из Китая решила завещать все свое состояние питомцам. Об этом пишет South China Morning Post.

Женщина по фамилии Лью из Шанхая отписала 20 миллионов юаней (251,5 миллиона рублей) своим домашним животным вместо детей. При этом в соответствии с первым завещанием, которое она составила несколько лет назад, деньги и имущество должны были достаться троим сыновьям и дочерям пенсионерки. Однако дети редко навещали мать и не стали заботиться о ней, когда она заболела, поэтому она изменила решение.

По словам Лью, только ее собаки и кошки были с ней в тяжелое время. Поэтому в новом завещании женщина сделала наследником ветеринарную клинику, которой поручила заботу о своих питомцах. Она хотела оставить все животным напрямую, но юридически это невозможно. При этом эксперты из Центра по регистрации завещаний посоветовали Лью нанять человека, которому она доверяет, в качестве аудитора для клиники — чтобы он контролировал использование средств по назначению.

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      Антонина Черташ
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