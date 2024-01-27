Гол Миранчука помог «Аталанте» победить в матче чемпионата Италии

Гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Удинезе» в матче чемпионата Италии

«Аталанта» обыграла «Удинезе» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Победить команде из Бергамо помогли российский полузащитник Алексей Миранчук и итальянский нападающий Джанлука Скамакка, забившие по одному мячу.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 18 матчах во всех турнирах. 28-летний футболист отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

К «Аталанте» воспитанник «Локомотива» присоединился в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. Прошлый сезон Миранчук провел в аренде в «Торино». Он сыграл за клуб в 31 матче во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

