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18:56, 27 января 2024Спорт

Гол Миранчука помог «Аталанте» победить в матче чемпионата Италии

Гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Удинезе» в матче чемпионата Италии

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

«Аталанта» обыграла «Удинезе» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Победить команде из Бергамо помогли российский полузащитник Алексей Миранчук и итальянский нападающий Джанлука Скамакка, забившие по одному мячу.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 18 матчах во всех турнирах. 28-летний футболист отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

К «Аталанте» воспитанник «Локомотива» присоединился в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. Прошлый сезон Миранчук провел в аренде в «Торино». Он сыграл за клуб в 31 матче во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

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