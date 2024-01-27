Теннисист Даниил Медведев рассказал, что Андрей Рублев дал ему прозвище осьминог

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем прозвище. Его слова приводит Eurosport.

Медведев поделился, что соотечественник Андрей Рублев дал ему прозвище осьминог. «Сначала мне это не то чтобы нравилось, но потом становилось все веселее, друзья начали покупать игрушки в виде осьминога для моей дочери», — отметил он.

26 января Медведев вышел в финал Australian Open-2024, где сыграет с итальянцем Янником Синнером. В полуфинале россиянин обыграл немца Александра Зверева в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3.

Медведев является третьей ракеткой мира. В его активе одна победа на турнирах серии Большого шлема, он выиграл US Open в 2021 году.