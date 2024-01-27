В США пошутили о возможной дружбе Техаса с Россией

Ветеран Вооруженных сил США Дрейвен пошутил о дружбе Техаса с Россией

Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен пошутил о дружбе Техаса, вступившего в конфликт с федеральными властями, с Россией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Если бы я был во главе Техаса, я бы принял Россию с распростертыми объятиями. Техас стал бы самым близким союзником России», — подчеркнул Дрейвен.

Ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон отклонил указание администрации Белого дома о предоставлении сотрудникам погранслужбы США полного доступа к границе с Мексикой. Позднее техасский вице-губернатор Дэн Патрик призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена «уйти с дороги», чтобы власти штата могли «сделать свое дело и защитить границу».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, заявила, что власти Техаса своими действиями усугубляют кризисную ситуацию на границе США и Мексики.