Экономист высказался о будущем доллара

Экономист Абрамов: в ближайшие годы доллар сохранит свое влияние

В ближайшие годы доллар сохранит свое влияние, убежден кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов. Своим мнением экономист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Безусловно, США придется как-то серьезно решать проблему госдолга и высоких расходов на обслуживание госдолга, что подрывает в целом доверие инвесторов. Но мне кажется, что каких-то других серьезных угроз для доллара сейчас не существует. Потому что американская экономика умудряется показывать неплохие темпы роста и скорее остается символом финансовой стабильности», — высказался Абрамов.

Каких-то серьезных перемен во влиянии доллара в ближайшие годы ждать не приходится Александр Абрамов экономист

Ранее глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон заявил, что экономика США движется к краю обрыва из-за большого госдолга. Он согласился с мнением бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, который назвал госдолг Соединенных Штатов «самым предсказуемым кризисом» в истории страны.

В начале января госдолг США превысил 34 триллиона долларов. Министр финансов Соединенных Штатов Джаннет Йеллен назвала эту сумму пугающей.