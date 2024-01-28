Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:25, 28 января 2024Экономика

Экономист высказался о будущем доллара

Экономист Абрамов: в ближайшие годы доллар сохранит свое влияние

Фото: Unsplash

В ближайшие годы доллар сохранит свое влияние, убежден кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов. Своим мнением экономист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Безусловно, США придется как-то серьезно решать проблему госдолга и высоких расходов на обслуживание госдолга, что подрывает в целом доверие инвесторов. Но мне кажется, что каких-то других серьезных угроз для доллара сейчас не существует. Потому что американская экономика умудряется показывать неплохие темпы роста и скорее остается символом финансовой стабильности», — высказался Абрамов.

Каких-то серьезных перемен во влиянии доллара в ближайшие годы ждать не приходится

Александр Абрамовэкономист

Ранее глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон заявил, что экономика США движется к краю обрыва из-за большого госдолга. Он согласился с мнением бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, который назвал госдолг Соединенных Штатов «самым предсказуемым кризисом» в истории страны.

В начале января госдолг США превысил 34 триллиона долларов. Министр финансов Соединенных Штатов Джаннет Йеллен назвала эту сумму пугающей.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Директор СВР Нарышкин ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Украины

      Британский эксперт оценил ежедневные потери ВСУ

      В Минобороны рассказали о предотвращении террористической атаки

      Названа сумма заработанных Медведевым на Australian Open призовых

      Экономист высказался о будущем доллара

      Мужчина пытался пронести на проповедь Папы Римского нож

      Франция приостановит финансирование палестинских беженцев

      Назван самый популярный мобильный телефон в истории

      СКР возбудил дело о халатности после обрушения части дома в Ростове-на-Дону

      В Германии заявили о невозможности поддерживать Украину в одиночку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше