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09:54, 28 января 2024Спорт

Глава УЕФА оценил вероятность проведения матча между сборными России и Сербии

Глава УЕФА Чеферин заявил, что не видит проблему в матче между Россией и Сербией

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин оценил вероятность проведения матча между сборными России и Сербии. Его слова приводит The Guardian.

«Сборная Сербии также может сыграть против вас, меня и остальных. По закону мы ничего сделать не можем», — заявил глава УЕФА. Он отказался видеть проблему в том, что команды хотят играть в футбол.

Матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта в Москве. В Российском футбольном союзе и Футбольном союзе Сербии подчеркнули, что получили разрешение на проведение встречи от УЕФА.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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      Анастасия Борисова
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