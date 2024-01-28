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06:00, 29 января 2024Спорт

Глава УЕФА пожаловался на отсутствие свободы слова в Европе

Глава УЕФА Александер Чеферин пожаловался на отсутствие свободы слова в Европе

Фото: YIANNIS KOURTOGLOU / Reuters

Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин пожаловался на отсутствие свободы слова в Европе. Его слова приводит The Guardian.

Функционер отметил, что в своем положении не может говорить все, что думает. «При диктатурах сажают в тюрьму, а в так называемых демократиях вас уничтожают в СМИ. Люди сыты этим по горло», — заявил Чеферин.

Ранее Чеферин высказался о разном подходе организации к военным конфликтам с участием России и Израиля. Он отметил, что не хочет говорить об этом ничего конкретного.

Чеферин возглавил УЕФА в 2016 году. В апреле прошлого года его переизбрали на третий срок.

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      Алексей Гусев
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