Международная федерация тяжелой атлетики отстранила 16 россиян

IWF отстранила 16 россиян, в список попал чемпион мира Александр Иванов

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила 16 российских штангистов. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной стали данные LIMS московской антидопинговой лаборатории. В список попал двукратный чемпион мира Александр Иванов, которого Международный олимпийский комитет (МОК) в 2016 году после перепроверки допинг-пробы лишил серебряной медали Олимпиады-2012.

В августе 2023 года российских спортсменов не пустили на чемпионат мира. Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов рассказал, что атлетов заставляли подписывать дискриминационные декларации, от чего спортсмены отказались.

О допуске россиян на соревнования под эгидой IWF стало известно 12 мая. Для получения нейтрального статуса атлеты должны подтвердить отсутствие связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности, а также доказать, что никогда ранее не высказывались в поддержку событий на Украине.