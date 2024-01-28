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12:54, 28 января 2024Спорт

Международная федерация тяжелой атлетики отстранила 16 россиян

IWF отстранила 16 россиян, в список попал чемпион мира Александр Иванов
СюжетЧемпионат мира по тяжелой атлетике

Фото: Unsplash

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила 16 российских штангистов. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной стали данные LIMS московской антидопинговой лаборатории. В список попал двукратный чемпион мира Александр Иванов, которого Международный олимпийский комитет (МОК) в 2016 году после перепроверки допинг-пробы лишил серебряной медали Олимпиады-2012.

В августе 2023 года российских спортсменов не пустили на чемпионат мира. Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов рассказал, что атлетов заставляли подписывать дискриминационные декларации, от чего спортсмены отказались.

О допуске россиян на соревнования под эгидой IWF стало известно 12 мая. Для получения нейтрального статуса атлеты должны подтвердить отсутствие связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности, а также доказать, что никогда ранее не высказывались в поддержку событий на Украине.

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      Анастасия Борисова
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