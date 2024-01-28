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22:10, 28 января 2024Спорт

На матче ВХЛ в Самаре произошла массовая драка болельщиков

На матче ВХЛ между ЦСК ВВС и «Дизелем» в Самаре произошла массовая драка

Фото: РИА Новости

Болельщики устроили массовую драку на матче Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между самарским ЦСК ВВС и пензенским «Дизелем». Об этом сообщает ГТРК Самара.

По сообщениям очевидцев, поклонники игравших на выезде пензенцев отобрали у местных болельщиков баннер, а также приставали к девушкам-волонтерам, одна из которых упала в обморок. Фанаты ЦСК ВВС предъявили претензии оппонентам, после чего началась массовая драка.

Встреча прошла в воскресенье, 28 января, в Самаре. Победу со счетом 4:3 одержали гости.

В декабре тренеры детских хоккейных команд «Крылья Советов» и «Красная Машина — Юниор» подрались во время матча в Москве. Разнять их удалось судьям.

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      Алексей Гусев
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