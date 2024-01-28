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18:02, 28 января 2024Силовые структуры

«Судьба очень печальная». Нарышкин рассказал о будущем Украины

Глава СВР Нарышкин предрек Украине печальную судьбу при нынешнем режиме

Фото: Emilio Morenatti / AP

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о дальнейшей судьбе Украины. По его мнению, судьба государства в том виде, в котором оно сейчас существует, и главное с «режимом, который правит Украиной», будет очень печальной.

Нарышкин заявил, что Россия не остановится на полпути

Директор СВР также заверил, что Россия не оставит начатое дело.

«Мы, Россия, на полпути — в философском смысле этого слова — не остановимся», — сказал он. Об этом он говорил и ранее, на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

«Мы все больше и больше узнаем о преступлениях гитлеровцев и их пособников, таких как бандеровцев в годы Великой Отечественной войны, особенно на оккупированных территориях», — отметил Нарышкин.

В МИД России предрекали Украине судьбу Афганистана

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявлял, что Украину ждет судьба Афганистана.

Он подчеркнул, что Запад ведет дело к эскалации украинского кризиса. «Где был раньше похожий разворот событий — Афганистан. 20 лет там американцы были. (…) Чего они там добились? Или тот же Ирак. (...) Украину, к сожалению, ждет такая же судьба, потому что положившись на хозяина, не понимая, что хозяин думает только о себе, а совсем не о тебе, нельзя рассчитывать на то, что интересы твоего народа будут каким-то образом учтены», — сказал он.

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Лавров также говорил, что президент Украины Владимир Зеленский все чаще отбивается от рук западных кураторов. По его словам, этим объясняется отказ Киева от проведения выборов главы государства.

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