Захарова прокомментировала заявление Собчак о «голой вечеринке» Ивлеевой

Захарова: организаторы вечеринки Ивлеевой сами пригласили СМИ и давали интервью

Организаторы вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой, прошедшей в московском клубе «Мутабор», сами пригласили СМИ и давали журналистам интервью. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова журналистки Ксении Собчак о том, что о мероприятии рассказал президенту России Владимиру Путину народный артист Никита Михалков.

«Доврались до того, что широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица якобы узнали о произошедшем из-за, прости Господи, доносов», — написала Захарова. По ее словам, на фотографиях и видео с вечеринки видно, что на мероприятии присутствовали журналисты.

«Судя по составу медиа, организаторы очень хотели, чтобы о них говорила массовая аудитория», — добавила она.

Собчак ранее заявила, что Михалков рассказал Путину о прошедшей вечеринке и показал ему видео из клуба. По ее словам, эту информацию ей подтвердили два источника.

По словам Михалкова, во время нечастых встреч с главой государства у него есть более интересные и важные темы для разговора, «нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе "Мутабор"», сказал он.