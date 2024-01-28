Михалков ответил на слова Собчак о его рассказе Путину про вечеринку Ивлеевой

Михалков заявил, что не рассказывал Путину о вечеринке Ивлеевой

Народный артист России Никита Михалков прокомментировал заявление журналистки Ксении Собчак о том, что он якобы рассказал президенту России Владимиру Путину о вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, во время нечастых встреч с главой государства у него есть более интересные и важные темы для разговора, «нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе "Мутабор", в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать», — ответил он Собчак.

Журналистка ранее заявила, что Михалков рассказал Путину о прошедшей вечеринке и показал ему видео из клуба. По ее словам, эту информации ей подтвердили два источника.

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». 10 января столичный суд приостановил работу заведения на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Ряд артистов, принявших участие в мероприятии, столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. Многие, в частности Филипп Киркоров, лишились рекламных контрактов. Также его выступления вырезали из эфира рождественского концерта на Первом канале.