Компания из Европы согласилась купить самолеты Boeing после инцидента с болтами

Reuters: авиакомпания Ryanair согласилась купить самолеты Boeing 737 MAX

Крупнейший европейский авиаперевозчик Ryanair согласился купить самолеты Boeing 737 MAX после инцидента с незатянутыми болтами. О намерении приобрести лайнеры «по разумной цене» со ссылкой на руководителей компании сообщает Reuters.

Ирландский перевозчик оставил уже 150 заказов на самый большой реактивный самолет семейства и готов выкупить лайнеры, от которых откажутся другие компании. Об этом заявил финансовый директор авиакомпании Нил Сорахан после того, как гендиректор United Airlines, заказавшей 277 самолетов MAX 10, пообещал пересмотреть план на пополнение авиапарка.

По словам исполнительного директора Ryanair Group Майкла О'Лири, Boeing всегда будет создавать отличные самолеты, однако их качество «действительно нуждается в улучшении». Сорахан понадеялся, что MAX 10 будет сертифицирован до конца года и начнет летать в начале 2025 года.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации (FAA) отменило запрет на полеты самолетов MAX 9 после того, как у нового самолета авиакомпании Alaska Airlines оторвало дверь. После инцидента генеральный директор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с самолетами 737 MAX и пообещал, что обеспечит максимальную прозрачность во время расследования причин случившегося.

В начале января у пассажирского самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в полете разгерметизировался салон и оторвалась часть фюзеляжа. Выяснилось, что проблема была в плохо закрепленных болтах. Инспекция FAA затронула 171 лайнер производителя.

После инцидента Boeing обратилась к поставщикам деталей с просьбой соблюдать требования к качеству, в том числе добиваясь правильной калибровки инструментов для обеспечения правильной затяжки болтов. «Убедитесь, что рабочие инструкции не допускают ошибок, а качество постоянно контролируется, особенно требования к затяжке», — попросили партнеров представители компании.