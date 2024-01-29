Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 29 января 2024Россия

Дрон-камикадзе ВСУ повредил линию газоснабжения в российском регионе

Губернатор Гладков: дрон-камикадзе повредил линию газоснабжения в селе Тишанка

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Тишанка Волоконовского района и повредил линию газоснабжения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате взрыва пострадавших нет, повреждена линия газоснабжения и легковой автомобиль», — сообщил губернатор, подчеркнув, что сотрудники аварийных служб в ближайшее время приступят к ликвидации последствий атаки Украины.

ВСУ уже пытались атаковать Белгородскую область в понедельник, 29 января. Так, при обстреле села Мокрая Орловка пострадала женщина — она получила порезы лица и рук от стекла. Россиянке оказали медпомощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.

Днем ранее, 28 января, при обстреле села Колотиловка Краснояружского района пострадал рабочий — он получил открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, пострадавший находится на ИВЛ.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не всем обязательно идти воевать». Зеленский раскрыл численность ВСУ и рассказал, сколько украинцев покинули страну

      В деле кота Твикса появился новый фигурант

      Раскольники на Украине оправдали концерт в Лавре с песнями о разрушении Москвы

      На Украине заменили главу агентства оборонных закупок

      Раскрыты подробности о проблеме в машинах популярного у россиян производителя

      В Турции по делу о стрельбе в церкви задержали 51 человека

      Нидерландский депутат назвал политику Евросоюза диктатурой

      В Индии оценили влияние кризиса в Красном море на поставки нефти

      Мизулина отреагировала на санкции Евросоюза словами «служу России»

      Дрон-камикадзе ВСУ повредил линию газоснабжения в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше