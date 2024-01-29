Дрон-камикадзе ВСУ повредил линию газоснабжения в российском регионе

Губернатор Гладков: дрон-камикадзе повредил линию газоснабжения в селе Тишанка

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Тишанка Волоконовского района и повредил линию газоснабжения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате взрыва пострадавших нет, повреждена линия газоснабжения и легковой автомобиль», — сообщил губернатор, подчеркнув, что сотрудники аварийных служб в ближайшее время приступят к ликвидации последствий атаки Украины.

ВСУ уже пытались атаковать Белгородскую область в понедельник, 29 января. Так, при обстреле села Мокрая Орловка пострадала женщина — она получила порезы лица и рук от стекла. Россиянке оказали медпомощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.

Днем ранее, 28 января, при обстреле села Колотиловка Краснояружского района пострадал рабочий — он получил открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, пострадавший находится на ИВЛ.